Mesut Bakkal: 'Maçın başında yenilen gol dengeleri bozdu'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 2-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. Bakkal, "Bursaspor'u tebrik ediyorum. Oyunun başında Bursaspor'un bulduğu gol dengeleri bozdu. Bu dakikadan sonra rakip daha da yüreklendi. Oyunu değiştirmek için bir şeyler üretmeye çalıştık ama bir çok pozisyon verdik. İlk devrenin bitimindeki yediğimiz golle de içeriye moralsiz girdik. İkinci devre kısa bir maç oldu. Genel olarak iki takım için de temposuz geçti maç. Bursaspor bizden biraz daha fazla pozisyon buldu, değerlendirdi ve yendi" diye konuştu.

Ahmet Faruk Çabuk

