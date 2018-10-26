İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mesut Bakkal: 'Maçın başında yenilen gol dengeleri bozdu'

Mesut Bakkal: 'Maçın başında yenilen gol dengeleri bozdu'
Mesut Bakkal: 'Maçın başında yenilen gol dengeleri bozdu'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, maçın başında yenilen golün dengeleri bozduğunu dile getirdi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 2-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. Bakkal, "Bursaspor'u tebrik ediyorum. Oyunun başında Bursaspor'un bulduğu gol dengeleri bozdu. Bu dakikadan sonra rakip daha da yüreklendi. Oyunu değiştirmek için bir şeyler üretmeye çalıştık ama bir çok pozisyon verdik. İlk devrenin bitimindeki yediğimiz golle de içeriye moralsiz girdik. İkinci devre kısa bir maç oldu. Genel olarak iki takım için de temposuz geçti maç. Bursaspor bizden biraz daha fazla pozisyon buldu, değerlendirdi ve yendi" diye konuştu.
Ahmet Faruk Çabuk
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.