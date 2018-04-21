Diğer
Kategoriler

Mesut Bakkal: 'Muslera olayı kırmızı karttır'

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasına evinde Galatasaray’a 3-2 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, sonuçtan üzgün olduğunu ifade ederek, “Her sahada her takımı yenecek bir takımım var. Verilmeyen penaltı var. Muslera olayı kırmızı karttır. Aytemiz Alanyaspor Lig’de kalması gereken bir takımdır” açıklamasında bulundu.

Mesut Bakkal: Muslera olayı kırmızı karttır

21 Nisan 2018 22:39

Aytemiz Alanyaspor, evinde Galatasaray’a 3-2 mağlup oldu. Maç sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Teknik Direktör Mesut Bakkal, “Üzgünüm. 2-0’dan 2-2 yakaladık. Puana çok ihtiyacımız var. Oyuna şaşkın başladık. 2-0 geriye düştüğümüz maçta durumu 2-2 getiriyorsak iyi bir takımımız var demektir. En az bir puanla kapatabilirdik. Her hafta bu pozisyonlarla bu şekilde canımız yanıyor. Bu devam edip gidiyor. Nereye kadar devam edecek bende bilmiyorum. İyi oynayan bir takımım var. Kritik haftalara girdik. Her sahada her takımı yenecek bir takımım var” dedi.

"Sonuçtan üzgünüm"

Oyundan memnun kaldığını ama sonuçtan üzgün olduğunu ifade eden Bakkal, “Maçta verilmeyen penaltı yüzde 100 penaltı olmasa ben irade ederim diyeceğim. Şimdiki pozisyonu bir kere daha izledim. Yayıncı kuruluş çizgiyi çizdi gördüm. Verilmeyen penaltı var. Muslera olayı kırmızı karttır. Alanyaspor Lig’de kalması gereken bir takımdır. Bu mağlubiyet ile biz küme düşsek bunun vebalini kim ödeyecek? Bunların bir değerlendirmesi yapılması gerekir. İlk defa bu yıl konuştum. Her maç böyle olaylar oluyor. Biz kimsenin tavuğuna kış demedik. Çok düzgün yönetilen bir takımımız var” açıklamasını yaptı.  

Ertuğrul Gün - Erdal Anak
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç