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Mesut Bakkal: Oyuncularımı kutlarım

Tuzlaspor deplasmanında alınan 4-1 galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen Sivasspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, oyuncularını kutladı.

Mesut Bakkal: Oyuncularımı kutlarım

04 Şubat 2017 16:46
Mesut Bakkal: Oyuncularımı kutlarım - Tıkla İzle

Tuzlaspor önünde alınan galibiyetle kupada yoluna devam eden Sivasspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, karşılaşma sonrasında şunları söyledi:
“Zor geçeceğini biliyorduk ve ona göre iyi hazırlandık. Tuzlaspor’un son 8 maçında 6 galibiyeti, 1 beraberliği ve 1 mağlubiyeti vardı. 17 gol atan üretken bir takım Tuzlaspor. İlk yarıda önde karşılık verdiğimizde oyun kurmakta zorlandılar ve biz de golleri bulunca maçın sonucu da belli etti kendini. Kupada devam etmek istiyorduk. Disiplinli ve özverili bir takım vardı sahada. Oyuncularımı tebrik ediyoruz. Tuzlaspor’u da tebrik ediyorum, kupada buraya kadar geldiler. Ümit Hoca’yı da tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. İnşallah ligde de bu başarıyı devam ettirirler. Biz de ligde yolumuza aynı başarılarla devam edeceğiz.”

Bozhan Memiş - Uygar Aydın

 

Etiketler: mesut bakkal


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