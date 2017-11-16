Mesut Bakkal:Yabancıyı isteyen oynatır, isteyen oynatmaz bu rekabet

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, basın mensupları ile bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye-Arnavutluk maçını değerlendiren Bakkal, ''Arnavutluk mağlubiyetin tek kurtarır tarafı, gençliğe dönüşümdür. İlk defa bir araya getirilen bir takım, ama ben affetmiyorum. Arnavutluk isterse beş tane yeseydi. Ancak sahada o çırpınışları inanılmazdı" şeklinde konuştu.

"Alt yapıdan çıkmıyor ki dışarıdan oyuncu getiriyoruz"

Yabancı futbolcu kuralı ile ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakkal, "Bizim yabancı olayında niye serbest diyorlar. Aslında bence, sorumluluğunu bilmeyen yerli oyuncuya dersini vereceksin. Nasıl vereceksin biliyor musun, bizler bazı şeyleri eksik yapıyoruz ki yabancı geliyor. Sorumlu davranacaksın. Kimseye ihtiyaç duydurmayacaksın. Antrenmanını doğru yapacaksın. Kendini daha iyi bakacaksın. Hoca getirip göndermeyeceksin. Kendi kötülüğünü bir başkasına atmayacaksın. Profesyonelce işini yapacaksın ve bizde yabancıya muhtaç kalmayacağız. Bence serbest olmalı, 14 değil 28 tane yabancı olsun. Çünkü neden? Bu bir yarış. Bizler sorumluluğumuzu bilsek, hem hoca olarak, hem de futbolcu olarak kimseye ihtiyacımız olacağını zannetmiyorum. Alt yapıdan çıkmıyor ki dışarıdan oyuncu getiriyoruz. Üst yapıda demek ki transfer yok ki dışarıdan yabancı getiriyoruz. Demek ki tercih ediliyorlar" diye konuştu.

"Vagner Love gibi bir Türk bulduk da yok mu dedik"

Bakkal, milli takım konusunda ilerleyen günlerde yeni yapılanmaya gidilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bizim sorumluluğumuzu daha iyi bilip, ona göre dışarıyı engelleyelim. Kimseye muhtaç etmeyelim. Herhalde yöneticilerde çok getirme isteğinde değillerdir. Bir Vagner Love gibi Türk bulduk da yok mu dedik. Üzüldüm, Arnavutluk, İzlanda bu kadar mı. İnsanlar artık şuna bakıyor. Yenersiniz yenilirsiniz, her şey insanlara helal ama mağlubiyetin de bir helali vardır. Helal mağlup olursunuz ve sahada bir duruşunuz olur. Mücadele edersiniz, direnirsiniz. Antalya seyircisi de orada bayraklar asılı durdu. Bu kadar olmaz ki. Takımlarda da aynı. Kimse kimsenin şeyi değil, hepimiz para kazanıyoruz. Vermek ve ona göre davranmak zorundayız. Bunu da nasıl anlatacaksınız. Yabancıyı isteyen oynatır, isteyen oynatmaz bu bir rekabet. Başka şıkkı var mı. Kim iyi oyuncu yetiştiriyor. Eğer yoksa yabancı oyuncu gelecek. Zaten yakında Türk hoca kalmayacak. Gidişat ona gidiyor. Yeni bir yapılanma şart diye düşünüyorum. Çünkü, bu ülke hepimizin ülkesi ve milli takım, hepimizin milli takımı. Yeni seçilen gurup fena değil ve yetenekli oyuncular var. Ama lütfen milli takıma giden oyuncu orayı angarya görmesin. Ya da gitme, oynama affını iste. Artık mücadele etmeden, koşmadan bu işler yok. Ama lig takımında, ama milli takımda yok'' açıklamasını yaptı.

Mesut Bakkal, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un söylediği bir cümleyi örnek göstererek, sözlerini şu şekilde tamamladı:

''Tudor'un bir röportajından bir cümle söyleyeyim ve gideyim. Galatasaray'ın başarısı ile ilgili Tudor, futbolcuya dayalı düzeni bozduk ve başarı geldi.''

Ömer Çetin - Cem Geçim



