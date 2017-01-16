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Mesut Barzani’nin görevini bırakacağı haberleri yalanlandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri, Başkan Mesut Barzani’nin görevini bırakacağı haberlerini yalanladı.

Mesut Barzaninin görevini bırakacağı haberleri yalanlandı

16 Ocak 2017 20:20

IKBY yetkilileri, Başkan Mesut Barzani hakkında 'Görevini bırakacak' haberlerini yalanladı. İHA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgilere göre, Başkan Barzani’nin yakın bir tarihte Goran ve YNK partilerinin düzenlemiş olduğu bir toplantıda ‘Siyaseten çözüm olacaksa ben bile görevimi bırakırım’ açıklaması yaptığı öğrenildi. IKBY yetkilileri, yakın bir tarihte yapılan bu açıklamanın çarpıtıldığını söyledi.

Öte yandan, Başkan Barzani’nin görevi başında olduğunu bildiren IKBY yetkilileri, Barzani’nin ise bu sabah itibariyle özel davetli olarak İsviçre’de yapılacak olan Davos zirvesine katılacağını belirttiler. 

Burak Emek

Etiketler: mesut barzani


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