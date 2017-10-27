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Mesut Barzani'ye kötü haber

Kürdistan Demokratik Partisinin (KDP) üst düzey liderlerinin Erbil'de basına kapalı olarak yaptığı toplantıda, IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin hükümet başkanlığından azledilerek yalnızca parti başkanı olarak kalması görüşüldü.

Mesut Barzaniye kötü haber

27 Ekim 2017 10:34

Barzani'nin partisi KDP, Erbil'de üst düzey liderleriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin hükümet başkanlığından azlinin görüşüldüğü toplantıda, Irak merkezi hükümetinin referandum sonuçlarını iptal etme isteğinin ise reddedilmesi kararı alındığı belirtildi. KDP yetkilileri, Barzani'nin geleceğinin karara bağlanması ve zaman kazanılması için Parlamento toplantısının ertelenmesini istedi.

KDP'nin bir yöneticisi, Barzani’nin hükümet başkanlığından azledilerek yalnızca parti başkanı olarak kalmasıyla birlikte yeni başkan adayının tespiti, başkanın yetkilerinin başkan, parlamento ve yargı arasında dağıtılması konusunda da çalışma yaptıklarını söyledi.
 

Etiketler: barzani, KDP

 

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