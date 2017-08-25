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Mesut Mercan'ın son sözleri

Adana Huzurevi'nde hayatını kaybeden TRT'nin unutulmayan spikerlerinden Mesut Mertcan'ın uzun süredir depresyonda olduğu, birkaç gün önce "Dipteyim", bugün de vefatından 1 saat önce, "Beni öbür yere götürün" dediği belirtildi.

Mesut Mercanın son sözleri

25 Ağustos 2017 14:26

2015 Ekim ayından bu yana Adana Huzurevi'nde yaşayan ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan 71 yaşındaki Mesut Mertcan'ın vefatı kurum çalışanları arasında da büyük üzüntüye neden oldu.

Mertcan, 23 numaralı odasında kendisine verilen ödül ve Neslihan Dağlı'nın hediye ettiği "Kelebek Ömrü Aşk Misali" kitabını geride bıraktı.

Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli Dr. Ethem Şahin, ünlü spikerin uzun süredir depresyonda olduğunu belirterek, "Birkaç gün önce zona rahatsızlığı vardı. Bugün de kendisini 10.00-10.30 sıralarında gördüm. Ağrıları olduğunu söyledi. Saat 11.00 sıralarında da görevliler çağırdı. Odasına gittiğimde hayatını kaybetmiş olduğunu belirledik. Ailesine haber verildi. Bir süre sonra hastane morguna kaldırılacak. Ailenin talimatları doğrultusunda defin işlemi yapılacak" dedi.

Hiç sigara kullanmamasını söylediklerini ancak bunu çok fazla dikkate almadığını söyleyen Dr. Şahin, "Onu kaybettiğimiz için çok üzgünüz. TRT'deki haber sunma hayalini gerçekleştirdikten sonra sanatçı arkadaşları Murat Soydan ve Aytaç Arman ziyaretine gelmiş, bu ziyarete çok sevinmişti" diye konuştu.

Adana Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Adem Hayta ise Mesut Mertcan'ın çeşitli rahatsızlıkları olduğunu ifade ederek, "En son bir hafta önce özel bir hastaneye götürerek kontrolden geçirildi. Birkaç gün önce görüştüğümüzde bana 'dipteyim' demişti. Bugün de sabah 10.00 gibi karşılaştık, 'beni öbür yere götürün' dedi. Ben de anlamadım. Daha sonra odasına geçti. 11.00'de hayatını kaybettiğini öğrendik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışma hayali vardı. Onunla tanışmayı çok istiyordu. Ben birilerine şifahen söyledim ama olmadı" dedi. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: Mesut mertcan


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