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Mesut Özil: 'İsveç maçı bizim için final olacak'

Almanya Milli Takımı'nın Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil, Rusya'da devam eden 2018 Dünya Kupası'nda F Grubu'ndaki ilk maçlarında Meksika'ya 1-0 mağlup olmalarının ardından cumartesi günü Soçi'de oynayacakları İsveç karşılaşmasının kendileri için final havasında olacağını belirtti.

Mesut Özil: İsveç maçı bizim için final olacak

19 Haziran 2018 12:33

Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meksika maçında takım olarak hatalar yaptıkları öz eleştirisinde bulunarak, "Artık daha iyi olmak zorundayız" ifadelerini kullandı. Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdikleri için Almanya'da linç girişimine uğrayan Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Dünya Kupası öncesi oynanan hazırlık maçında da ıslıklanarak protesto edilmişlerdi.

Lothar Matthus, Özil'i eleştirdi 

Almanya'nın fahri kaptanı unvanına sahip olan Lothar Matthus, Bild gazetesindeki yorumunda Almanya Milli Takımı için, "Kalp yok, sevinç yok tutku yok" eleştirisinde bulundu. Matthus, Meksika maçında Mesut Özil'in milli formayı severek giymediğini, takım oyunu isteği olmadığını ve kalpten oynamadığını söyledi. Lothar Matthus, aynı zamanda Dünya Kupası'ndan sonra Mesut'un milli takımı bırakabileceğini de iddia etti.  

Mehmet Koca

Etiketler: Mesut Özil

 

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