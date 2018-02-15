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Mesut Özil'li Arsenal, Östersunds'u farklı mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda, İngiliz ekibi Arsenal, İsveç ekibi Östersunds'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. 90. dakika sahada kalan Türk yıldız Mesut Özil, perdeyi kapatan golü kaydetti.

Mesut Özilli Arsenal, Östersundsu farklı mağlup etti

15 Şubat 2018 23:20

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ı eleyen ve daha sonra gruptan da çıkmayı başaran Östersunds, son 32 turunda İngiliz devi Arsenal'i konuk etti. Mücadeleye çok hızlı başlayan Arsenal, 13. dakikada Monreal'in fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçti. 24. dakikada Papagiannopoulos'un kendi kalesine attığı golle skor 2-0'a geldi. İkinci yarıda ise sahneye çıkan Mesut Özil, 58. dakikada maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. (0-3) İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 22 Şubat Perşembe günü Londra'da oynanacak.

 

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