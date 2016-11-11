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Metabolizma canavarı matcha ile tanışın

Ünlü oyuncu ve Aromaterapist Ayşe Tolga özellikle metabolizmayı hızlandıran matcha hakkında merak edilenler hakkında bilgi verdi.

Metabolizma canavarı matcha ile tanışın

11 Kasım 2016 11:04

Öncelikle matchanın ne olduğuna ve nasıl içilmesi gerektiğini anlatan Ayşe Tolga, “Matcha, yeşil çayın kraliçesi olarak bilinen ve günümüzde gittikçe popülerleşen bir Japon çayı. Yeşil çaydan 10 kat daha fazla antioksidan içermesi ve metabolizmayı yüksek oranda hızlandırması sayesinde, kilo vermeye yardımcı oluyor. Matcha parlak yeşil renkli toz kıvamındadır, yeşil çay gibi demlenmez ve rengi çay gibi değildir. Toz, chasen adı verilen özel bir bambu alet kullanarak su ile çırpılır ve köpüklü bir içecek edilir. Demlenmeden içilir” dedi.

“METABOLİZMAYI EN ÇOK HIZLANDIRAN İÇECEKTİR”

Machanın özellikle metabolizmayı en hızlandıran içerecek olduğunu söyleyen Tolga diğer faydaları için ise, “Özellikle karın ve göbek bölgesinin erimesine yardımcı olur, enerjiyi yükseltir, bağışıklık sistemini yükseltir, toksinlerden arındırır, hücre yenilenmesine yardımcı olur, sindirim sistemine yardımcı olur, cilt gençleştirici etkisi vardır, depresyon tedavisinde kullanılır” şeklinde konuştu.

Matcha ilgili diğer önemli soruları da cevaplayan Tolga sözlerine şöyle devam;

“MATCHA, YEŞİL ÇAYIN KRALİÇESİ”

“Matcha, yeşil çayın toz hali aslında. Ancak yeşil çaydan daha etkili. Yeşil çay, dünyanın her yerinde yetişirken, Matcha yalnızca Japonya’da yetiştirilebilmekte. Zen Budist rahipleri kullandığı matcha çayı, Japon Çay seremonilerinin de baç tacı.”

MATCHA NEYDEN ÜRETİLİR?

“Matcha çayının iki türü vardır. Bunlar; usucha ve koicha. Koicha, 30 yaşından büyük olan bitkilerin ilk hasatından elde edilirken, Usucha ise 30 yaşından daha küçük olan bitkilerin yapraklarından elde edilir. İki türün de etkisi ve özellikleri farklıdır.”

MATCHA ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

“Bir bardak suyun için 1-2 çay kaşığı Matcha ekleyin. Ardından köpürene kadar karıştırın. Toz halindeyken yemeklerine aroma katmak ya da Smoothielerinizin etkisini güçlendirmek için de kullanabilirsiniz.”

 

ŞEYDA CEYLAN

Etiketler: Ayşe Tolga, matcha, metabolizma hızlandırmak, yeşil çay, zayıflamak


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