Metal işçileri %25 zammı konfeti patlatarak kutladı

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak'ın toplu sözleşme müzakereleri sonrasında açıkladığı sosyal haklar ve kümülatif rakamlar toplamı sonucunda %26'yı aşan zam oranını duyan işçiler toplu sevinç gösterisinde bulundu. Biga 1 Nolu Sendika Başkanı Osman Akkurt vardiya çıkışında işçilere yaptığı açıklamada, "Saat başına ortalama 2 lira 64 kuruştan az zam alan olmayacak. Buda sosyal haklar ve AGİ toplamıyla beraber 791 lira yapıyor. Kurban bayramı yardımlarına %30 zam yapıldı. İşe ilk girecek olan arkadaşlarımızın saatlik ücreti 9 lira 30 kuruş olacak. Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte iş yerindeki bir fiil çalışan arkadaşlarımızın ortalama saat ücreti 10 lira 60 kuruşa yükseldi" dedi.

İş yerinde kutlama yapan işçiler Türk Metal Sendikası ve MESS yönetimindeki toplu sözleşme oranlarından memnuniyetlerini dile getirdi.

Mustafa Uçmaz

