Metal sektörünün dev firmaları fuarda buluştu

Metal sektörünün dev firmalarının buluştuğu fuar, Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin katılımıyla açılışı gerçekleşti. Yurt içi ve yurt dışından yoğun katılımın gerçekleştiği fuarda Büyükdede firmaları ziyaret etti. Fuara katılan ulusal ve uluslararası üretici ve tedarikçi firmaların yatırımların devam ettiği, Avrasya bölgesinin döküm ve çelik sektörlerinden gelen ziyaretçiler, fuara yoğun ilgi gösterdi. 1992 yılından bu yana gerçekleştirilen, bu yıl on dördüncüsü düzenlenen demir-çelik sektörünü hedefleyen Ankiros, 1993 yılında Ankiros'a katılan bu yıl on üçüncüsü düzenlenen ve demir-dışı metaller sektörünü hedefleyen Annofer ile 2004 yılında Ankiros ve Annofer'e katılan bu yıl sekizincisi düzenlenen ve döküm sektörünü hedefleyen Turkcast, 2004 yılından bu yana bir fuar üçlüsü olarak metalürji sektörüne hizmet veriyor.

Sektörün önde gelen ulusal ve global kuruluş ve derneklerinden de büyük destek alan fuar, bu yıl 17 binden fazla iş insanına ev sahipliği yaptı. ilk defa 1000'den fazla firma stantları ile yer aldı. Metalurji alanında Avrupa ve dünyada bilinen ve tanınan, ziyaretçi ve katılımcı sayıları ile Avrupa'nın ikinci büyük etkinliği olan fuar üçlüsü Yakın ve Orta Doğu, Rusya Bölgesi ve Kuzey Afrika coğrafyasından 46 ülkeden katılımcı kuruluşlara ve 75'den fazla ülkeden ziyaretçiyi ağırladı.

Fuarda açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, sektörün en önemli fuarlarından birini yaşadıklarını belirterek, “Bu fuarımızın ülkemiz için sektördeki temsilcileri için hayırlı olmasını diliyorum. Hem döküm sektörümüz hem çelik sektörümüz bugün burada yerli yabancı 1100'ün üzerinde firma ile temsil ediliyor. Bütün dünyadaki firmalarında burada bulunmuş olması Türkiye'deki demir-çelik endüstrisinin gücünü gösterdiğine inanıyorum. İnşallah ülkemiz için hayırlı olur” şeklinde konuştu.

Döküm tesislerinin arasında dolaşırken geçmişi hatırladığını söyleyen Büyükdede, ”Döküm sektörü, çelik sektörü ile Türkiye dünyada bir dev haline gelir diye umut ediyorum. Hammadde temininde yurt dışına bağlılığın azaltılması, yüksek enerji maliyetlerinin azaltılması, çevre mevzuatına uyum teşvik programlarının yapılması ve uygun üretim alanlarını tesis etmemiz halinde bu sektörün daha hızla büyüyeceğine inanıyorum” dedi.

Ankiros fuarı ile beraber oldukları dönemde, üretimin yaklaşık dört misli artış gösterdiğini ve 9.4 milyon tondan, 37.5 milyon tona geldiğini söyleyen Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, “Fuarla ilişkimiz yeni teknoloji çelik sektörü ile teknolojilerin Türkiye'ye getirilmesi konusunda sağladığı imkanları değerlendirmek Dolayısıyla bu beraberlik bizim için son derece önemli. Bu ilişki aynı zamanda yabancı katılımcıların Türkiye'ye daha fazla ilgi göstermesine de katkı sağlıyor” dedi.

Fuarın dünyanın en büyük fuarlarından bir tanesi haline geldiğini söyleyen Ankiros Genel Müdürü İbrahim Anıl, “Biz 1992 yılında başladık fuarımızı organize etmeye, ön çalışmaları iki sene önceydi. Yirmi altı yıldan beri, metalurji sektöründe fuar organize ediyoruz. Fuarımızı, sıralamak gerekirse üçüncü sırada diyebiliriz. En büyük fuar bir çok sektörde olduğu gibi Almanya'da, ikincisi Çin'de, bizde yaklaşık olarak üçüncü boyuttayız. Türkiye'de iki yılda bir düzenlediğimiz fuarımızda, bu sene bir çok rekorumuz var. Katılımcı sayısında, ilk defa 1000 sayıyı geçtik; 421 yerli 619 yabancı firma temsil ediliyor. Toplam 1020 firmaya ulaştık. Bu Ankiros tarihinde ilk defa oluyor yaklaşık 22000 metrekareye yakın net stant alanımız var.bütün sektörü bir araya getiren, sadece Türkiye değil bütün sektörü kapsayan bir ziyaretçi yapımız var. Sektör açısından çok önemli çünkü Türkiye'nin çok güçlü olduğu bir sektör. Türkiye çelikte 8.sırada, dökümde ise 11.sırada. böyle baktığımız zaman sektörün gücü fuarlarımıza da yansımış durumda. İlk gün inanılmaz bir ziyaretçi akımıyla karşılaştık, bizi çok mutlu etti. Çok spesifik bir fuar olmasına rağmen bütün koridorlarımız dolu” şeklinde konuştu.