Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Hacıbayram Mahallesi'nde yaşandı. Daha önceden sokağa atıldıktan sonra üzeri toprakla kapatılan hayvan gübresinden sızan metan gazı, vatandaşların panik yaşamasına neden oldu. Evlerin yakınında bir gaz sızıntısı olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, sızıntının toprak altındaki hayvan gübresi nedeniyle oluşan metan gazından kaynaklandığını belirledi. Metan gazı itfaiye ekipleri tarafından boşaltılırken sızıntının hayvan gübresinden kaynaklandığının öğrenilmesinin ardından durum normale döndü.