TFF'den yapılan açıklamada, Mete Düren'in UEFA Sağlık Komitesi üyesi olduğu bildirildi. Böylece Türkiye'den UEFA komitelerine katılan üye sayısı toplamda 8'e yükseldi.

UEFA Sağlık Komitesi şu isimlerden oluşuyor:

Başkan: Michel D'Hooghe (Belçika)

1. Başkanvekili Helena Herrero (İspanya)

2. Başkanvekili Jose Henrique Da Costa Jones (Portekiz)

3. Başkanvekili Pierre Rochcongar (Fransa)

Üyeler:

Zoran Bahtijarevic (Hırvatistan)

Charlotte Cowie (İngiltere)

Mete Düren (Türkiye)

Ioannis Economides (Yunanistan)

Magnus Forssbland (İsveç)

John Maclean (İskoçya)

Tim Meyer (Almanya)

Juan Carlos Mirale (Andorra)

Piero Volpi (İtalya)

UEFA komitelerinde görev alan Türkiye'den diğer isimler şöyle:

1. Servet Yardımcı - Ulusal Federasyonlar Komitesi

2. Kadir Kardaş - Pazarlama Danışma Komitesi

3. Levent Bıçakçı - Tahkim Kurulu

4. Mahmut Özgener - Milli Takım Müsabakaları Komitesi

5. Duygu Yaşar - Etik ve Disiplin Müfettişleri Komitesi

6. Mustafa Erögüt - Genç ve Amatör Futbol Komitesi

7. Cenk Cem - Stadyum Yapım ve Yönetim Paneli