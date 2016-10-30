2016 Rio Olimpiyatları'nda gösterdiği performansla tüm dünyanın dikkatini çeken 17 yaşındaki İhlas Koleji öğrencisi milli okçu Mete Gazoz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi oldu. Resepsiyonda Erdoğan ile sohbet eden Gazoz, Cumhurbaşkanı ile görüşmenin çok heyecan verici olduğunu ifade ederek, yaklaşık 2 bin kişinin olduğu resepsiyonda Erdoğan’ın kendisiyle birebir ilgilenmesinin güzel bir duygu olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Rio’yu anlattığını kaydeden Gazoz, “2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na nasıl hazırlandığımı ve orada ne yapmak istediğimi, kaçıncı olmak istediğimi anlattım. Benim lise 1’den bu yana Rio’ya hazırlık sürecim var. İhlas Koleji sağ olsun bana destek verdi. Lisede oraya gittim. İhlas Koleji, hem eğitim açısından hem de spor açısından benim için büyük bir kazanım sağladı. Dediğim gibi Rio 3 yıllık bir süreçti. Bu 3 yılda çok güzel başarılar oldu. Sonuç olarak Rio’ya gittik” diye konuştu.

“2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hedef şampiyonluk”

Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu vurgulayarak, şampiyonluktan başka bir hedefinin olamayacağını dile getirdi.

Abdullah Sarıca