Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Mete Gazoz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Mete Gazoz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

2016 Rio Olimpiyatları'nda okçuluk branşında son 16 turuna kalarak büyük bir başarıya imza atan İhlas Koleji öğrencisi milli okçu Mete Gazoz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Erdoğan, olimpiyatlarda büyük başarı elde eden Gazoz’u birebir tebrik etti.

Mete Gazoz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

30 Ekim 2016 13:25
Mete Gazoz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü - Tıkla İzle

2016 Rio Olimpiyatları'nda gösterdiği performansla tüm dünyanın dikkatini çeken 17 yaşındaki İhlas Koleji öğrencisi milli okçu Mete Gazoz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi oldu. Resepsiyonda Erdoğan ile sohbet eden Gazoz, Cumhurbaşkanı ile görüşmenin çok heyecan verici olduğunu ifade ederek, yaklaşık 2 bin kişinin olduğu resepsiyonda Erdoğan’ın kendisiyle birebir ilgilenmesinin güzel bir duygu olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Rio’yu anlattığını kaydeden Gazoz, “2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na nasıl hazırlandığımı ve orada ne yapmak istediğimi, kaçıncı olmak istediğimi anlattım. Benim lise 1’den bu yana Rio’ya hazırlık sürecim var. İhlas Koleji sağ olsun bana destek verdi. Lisede oraya gittim. İhlas Koleji, hem eğitim açısından hem de spor açısından benim için büyük bir kazanım sağladı. Dediğim gibi Rio 3 yıllık bir süreçti. Bu 3 yılda çok güzel başarılar oldu. Sonuç olarak Rio’ya gittik” diye konuştu.

“2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hedef şampiyonluk”
Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu vurgulayarak, şampiyonluktan başka bir hedefinin olamayacağını dile getirdi.  

Abdullah Sarıca

Etiketler: 2016 Rio Olimpiyatları, cumhurbaşkanı erdoğan, Mete Gazoz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!