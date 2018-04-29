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Mete Gazoz- Yasemin Ecem Anagöz ikilisi Gümüş madalya kazandı

Olimpik Milli Okçumuz Mete Gazoz, 23-29 Nisan tarihleri arasında Çin’in Şanghay şehrinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası 1.ayak yarışmalarına katıldı.

Mete Gazoz- Yasemin Ecem Anagöz ikilisi Gümüş madalya kazandı

29 Nisan 2018 12:29

“Mix team” kategorisinde, bir diğer milli olimpik okçumuz Yasemin Ecem Anagöz ile birlikte yarışmalara katılan Mete, takım arkadaşı ile birlikte Türk okçuluk tarihinde bir ilki yaşatarak dünya kupasının 1. ayağında finale kalmayı başardı. Finalde Güney Kore ekibine kaybeden sporcularımız, ülkemize gümüş madalya kazandırdılar ve Türk okçuluk tarihinde bir ilki daha yaşadılar. 

Mete Gazoz Kimdir? 

2016 Rio Yaz Olimpiyatları’ndaki soğukkanlı tavırları, sempatisi ve başarısı ile tüm Türkiye’nin sevgisini kazanan 18 yaşındaki Mete Gazoz, okçuluğa 3 yaşında başladı. 14 yaşından bu yana uluslararası arenada yarışan Mete, aynı sene içinde minikler kategorisinde yarışırken büyükler A Milli Takımı’na girdi. Dünya sıralamasında 28. sırada yer alan ve kariyerinde birçok rekoru bulunan sporcunun son olarak 2018 Dünya Salon Şampiyonası Klasik Yay Gençler kategorisinde 2.liği bulunuyor. Okul takımıyla mücadele ettiği dönemde de İhlas Koleji'ne bir çok madalyalar kazandıran Gazoz Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenimi sürdürüyor.  

 

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