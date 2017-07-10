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Mete Kalkavan Qarabağ-Samtredia maçında düdük çalacak

FIFA Kokartlı hakem Mete Kalkavan, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Qarabağ-Samtredia maçında düdük çalacak.

Mete Kalkavan Qarabağ-Samtredia maçında düdük çalacak

10 Temmuz 2017 09:27

Azerbeycan'ın Bakü şehrinde 11 Temmuz Salı günü Tevfik Behramov Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakem ise Halil Umut Meler olacak. 

Etiketler: Mete Kalkavan


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