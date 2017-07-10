Mete Kalkavan Qarabağ-Samtredia maçında düdük çalacak

Azerbeycan'ın Bakü şehrinde 11 Temmuz Salı günü Tevfik Behramov Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakem ise Halil Umut Meler olacak.
Azerbeycan'ın Bakü şehrinde 11 Temmuz Salı günü Tevfik Behramov Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Kalkavan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakem ise Halil Umut Meler olacak.
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