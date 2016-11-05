Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, twitter hesabından Beşiktaş-Trabzonspor maçını yöneten FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan’ı hedef aldı.

Kalkavan’ın verdiği kararları eleştiren Çakar’ın attığı tweetler şu şekilde:

“Mete Kalkavan nasıl maç yönetiyorsun.Trabzon’un net bir penaltısını vermediğin gibi Queresma’yı da oyundan atamadın. Yazık.

Bazen taze kaşar hekemler eski kaşarlardan da tehlikeli olabiliyorlar. Mete gibi.

Hiç kimse ,başta da Şenol Güneş lafı bükmesin.Beşiktaş bugün hakem Mete Kalkavan sayinde haksız bir 3 puan almıştır.

Hem Efendi hem de Mete’ li Beşiktaş.”