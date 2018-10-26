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Metehan Başar finalde

Metehan Başar finalde
Metehan Başar finalde

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda 87 kiloda milli güreşçi Metehan Başar finale yükseldi.

Budapeşte'deki Laszlo Papp Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda grekoromen stil 87 kiloda Metehan Başar yarı finalde mindere çıktı. Metehan Başar, Rus rakibi Bekkhan Ozdoev'i 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. Milli güreşçi yarın akşam Ukraynalı Zhan Beleniuk ile altın madalya mücadelesine çıkacak.

Dünya şampiyonu milli güreşçi Metehan Başar birinci turda Kanadalı Phillip Raweriio Barreiro'yu 9-0, ikinci turda Cezayirli Adem Boudjemline'yi 3-2, çeyrek finalde ise Gürcü Roberti Kobliashvili ile karşılaşmış ve 1-1 sona eren mücadelede son puanı aldığı için adını yarı finale yazdırmıştı.
Mehmet Başaran 

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