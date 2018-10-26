Metehan Başar finalde

Budapeşte'deki Laszlo Papp Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda grekoromen stil 87 kiloda Metehan Başar yarı finalde mindere çıktı. Metehan Başar, Rus rakibi Bekkhan Ozdoev'i 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. Milli güreşçi yarın akşam Ukraynalı Zhan Beleniuk ile altın madalya mücadelesine çıkacak.

Dünya şampiyonu milli güreşçi Metehan Başar birinci turda Kanadalı Phillip Raweriio Barreiro'yu 9-0, ikinci turda Cezayirli Adem Boudjemline'yi 3-2, çeyrek finalde ise Gürcü Roberti Kobliashvili ile karşılaşmış ve 1-1 sona eren mücadelede son puanı aldığı için adını yarı finale yazdırmıştı.

Mehmet Başaran