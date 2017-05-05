Meteor parçasını satıp iş yerini büyütecek

Bulduğu meteor parçasını internet üzerinden satışa koyan Ömer Faruk Yılmaz, meteor taşını satarak iş yerini büyütmek istiyor. Yaptığı araştırmalar sonucu taşın gramının 30 ile 50 Dolar arasında değiştiğini öğrendiğini ifade eden Ömer Faruk Yılmaz, tamamının yaklaşık 100 bin TL değerinde olduğunu söyledi.

Baraj kenarında gezerken meteor parçasını bulduğunu belirten esnaf Ömer Faruk Yılmaz, “Belli aralıklarda baraj kenarına gelerek geziyorum. Bir gün gezerken yerde bir taş dikkatimi çekti. Dikkatimi çeken taşı elime alarak kontrol etmeye başladım. Diğer taşlardan oldukça farklıydı. Kütlesinin ağır olduğunu anladım. Taşı alıp iş yerime getirdim. Matkap ile delmeye çalıştım. Delme esnasında taş üzerinden kıvılcımlar çıkmaya başladı. İnternet üzerinden taş hakkında bilgi edinmeye başladım. Elde edindiğim bilgilerle taşın meteor parçası olduğunu düşündüm. Taştan numune alarak araştırma merkezlerine yolladım. Araştırma merkezi yetkilileri taşı inceleyerek bana taşın yaklaşık 2 bin yıllık bir meteor taşı olduğunu söyledi. Eğer meteor parçasını satabilirsem iş yerimi büyüterek yeni bir araba satın almayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Türkoğlu