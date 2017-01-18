Dünyada bir eşi daha olmayan el emeği göz nuru tesbihleri 30 bin dolardan satışa çıkardı.

Kehribar, Oltu, gümüş, altın ve değerli taşlardan yapılan tesbihlerin yanı sıra meteor taşından da tesbih yapıldı. Geçtiğimiz yıl Bingöl’e göktaşı düşmüştü. Günlerce konuşulan göktaşı nedeniyle Bingöl’ün Sarıçiçek köyünde herkes işi gücü bırakıp boş arazide göktaşı aramaya çıkmıştı. Çok pahalı olduğu söylenen göktaşı uzun süre gündemde kalmıştı. Bingöl’den sonra Bursa’da da gök taşı bulunmuştu. Bir vatandaş, Eskişehir ve Bursa arasından bir arazide bulduğu 10 kg’lık göktaşının gramını 80 dolardan satışa çıkarmıştı.

Göktaşı usta ellerde işlenerek 30 bin dolarlı tesbihe dönüştü

Devlet sanatçısı hattat ustası koleksiyon tesbih üreticisi İsmail Ergün çıkan haberlerin ardından Bingöl’e giderek bir göktaşı satın aldı. Aldığı taşın meteor olduğuna dair MTA dan olur alan Ergün, 3 ay boyunca ince ince dokuyarak göktaşını tesbih yaptı. 3 adet üretilen göktaşı tesbihinin tanesi 30 bin dolardan satışa çıkarıldı. Sıfır araba fiyatında olan Göktaşı tesbihlerinden ikisi yapıldıktan hemen sonra 2 koleksiyoncu tarafından satın alındı. Elinde 1 adet kalan tesbih ise alıcısını bekliyor. Dünyada sadece 3 adet bulunan tesbihi görmek isteyenler, Yalıkavak mahallesinde bulunan marinada Sanatçı İsmail Ergün’ün ziyaret ediyor.

Tesbihe yoğun ilgi

Meteor taşından yapılan teşbihlere yoğun bir ilgi olduğunu anlatan Ergün, Televizyondan göktaşı arayan vatandaşları gördükten sonra bir tane göktaşı satın aldığını ifade ederek “Haberlerde seyretmiştim Bingöl’e düşen meteoritti. O an kafamda canlandı bu taştan tesbih yapmak. Kısa bir araştırma yaptım meteorit taşından tesbih yapan var mıdır diye. Araştırmalarım sonucunda bununla ilgili tesbih yapan kimse olmadığını öğrendim. Hemen taşı satın almak için yola koyulduk. Köye gidip para verip taşı köylülerden aldık. MTA gönderdik taşı araştırmasını yaptırdık. Gelen sonuç doğrultusundan meteor taşı olduğu doğrulandı. Bodrum’a getirerek taşı işlemeye başladık ve 3 tesbih çıkara bildik taştan. Çok zor işlendi taş, 1 tesbih yaklaşık 1 ayda sürdü. Çok ağır materyallerden oluştuğu için çok zor işleniyordu. Tesbihi yaptıktan sonra sergiye çıkardık, böyle bir tesbih yapmamız çok büyük bir ilgi gördü. 3 adet ürettiğimiz tesbihlerden 2 tanesi hemen satıldı. Koleksiyoncular satın aldı. Tesbihin 30 bin dolar değeri var. Şu andan elimizde 1 adet kaldı onu da mağazamızda sergilemeye devam ediyoruz”dedi.

Eren Ayhan