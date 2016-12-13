Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğü tarafından yapılan kar uyarısında, “13 Aralık Salı günü Türkiye saati ile 12.00'den 14 Aralık Çarşamba günü Türkiye saati ile 23.50’ye kadar yoğun kar yağışı bekleniyor. Kıyı kesimde hafif bir örtü yapacağı tahmin edilen kar yağışlarının iç ve yüksek kesimlerde yer yer 20 cm üzeri örtü yapacağı tahmin edildiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma, yüksek ve eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Resul Yanbul