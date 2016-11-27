Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bugün öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Çanakkale ile Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde, bu gece ve yarın (Pazartesi) Kıyı Ege ve Marmara bölge genelinde görülecek yağışların kuvvetli (21-50 mm), Pazartesi günü ve Salı (29.11.2016) sabah saatlerine kadar İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevreleri ile Edirne’nin güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.