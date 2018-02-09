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Meteoroloji saat verdi! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji saat verdi! Bu illerde yaşayanlar dikkat

09 Şubat 2018 08:43

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Artvin ve sabah saatlerinde Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli 11
İstanbul: Parçalı bulutlu sabah saatlerinde puslu 13
İzmir: Parçalı bulutlu 17
Adana: Parçalı ve az bulutlu 21
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 15 

 

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  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

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  • Trabzon

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