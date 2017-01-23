İstanbul, Ankara ve yurdun pek çok bölümüne yeniden kar yağışları geliyor. Meteorolojinin tahminlerine göre İstanbul'da salı günü yağmur, çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. Yağışlar perşembe gününden itibaren kar yağışına dönecek. Ankara'da ise çarşamba gününden itibaren kar yağışı bekleniyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile zamanla batı kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 4

İstanbul: Parçalı bulutlu 7

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 14

Bursa: Parçalı bulutlu 10

Adana: Az bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 9

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 9

Erzurum: Az bulutlu -6

Diyarbakır: Az bulutlu 10