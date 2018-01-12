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Meteoroloji saat verdi! Orta Karadeniz’e ‘kar’ geliyor

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz’de kar yağışının başlayacağını bildirildi.

Meteoroloji saat verdi! Orta Karadenize kar geliyor

12 Ocak 2018 16:44

Meteorolojiden yapılan açıklamada, ılık seyreden havaların yerini soğuk ve kar yağışına bırakacağı duyuruldu.

4 ila 8 derece düşecek

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklama şu şekilde:
"Halen, ılık ve yağışlı havanın etkisinde kalan bölgemiz, Cumartesi günü (13 Ocak) akşam saatlerinden sonra soğuk ve kar yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece azalarak, normallerinin altına düşeceği bekleniyor. Yarın (13 Ocak Cumartesi günü) bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, zamanla Kastamonu kıyı kesimlerinde kuzeydoğu yönlerden (poyraz) kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-75 km/saat) eseceği bekleniyor. 14 Ocak Pazar günü bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kastamonu kıyı kesimlerinde kuzeydoğu yönlerden (poyraz) kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği bekleniyor. 15 Ocak Pazartesi günü; Bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.”

Salı günü bölgeyi terk ediyor

Soğuk ve yağışlı havanın Salı günü bölgeyi terk edeceğini bildiren Meteoroloji şu bilgileri verdi:
“16 Ocak Salı günü Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kar, Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde ise yağmur ve sağanak şeklinde olacağı bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın, Salı günü akşam saatlerinden sonra bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor. Pazar, Pazartesi ve Salı günleri bölgemizin iç kesimlerde beklenen kar yağışlarının ve sıcaklık düşüşlerinin, oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.” 

Etiketler: kar yağışı, Meteoroloji

 

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