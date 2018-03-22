Meteoroloji uyardı! 23 mart hava durumu | 23 Mart hava nasıl olacak?

23 mart hava nasıl olacak? 23 mart hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada yarın batı ve iç bölgelerimizde kuvvetli rüzgar bekleneceği bildirildi. Peki

Meteorolojiden yapılan açıklama şöyle:

Yarın (Cuma) batı ve iç bölgelerimizde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarın, Marmara’nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur), İç Anadolu bölge geneli ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu) zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgar Hızı Sınıflandırması

Kuvvetli Rüzgar 10,8 - 17,1 m/sec ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/saat

Fırtına 17,2 - 20,7 m/sec ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/saat

Kuvvetli Fırtına 20,8 - 24,4 m/sec ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/saat

Tam Fırtına 24,5 – 28,4 m/sec ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/saat