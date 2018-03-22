Meteoroloji uyardı! 23 mart hava durumu | 23 Mart hava nasıl olacak?

23 mart hava nasıl olacak? 23 mart hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada yarın batı ve iç bölgelerimizde kuvvetli rüzgar bekleneceği bildirildi. Peki
Meteorolojiden yapılan açıklama şöyle:
Yarın (Cuma) batı ve iç bölgelerimizde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarın, Marmara’nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur), İç Anadolu bölge geneli ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu) zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgar Hızı Sınıflandırması
Kuvvetli Rüzgar 10,8 - 17,1 m/sec ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/saat
Fırtına 17,2 - 20,7 m/sec ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/saat
Kuvvetli Fırtına 20,8 - 24,4 m/sec ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/saat
Tam Fırtına 24,5 – 28,4 m/sec ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/saat