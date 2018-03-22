Diğer
Kategoriler

Meteoroloji uyardı! 23 mart hava durumu | 23 Mart hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Türkiye'nin batı ve iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar beklendiği açıklandı.

Meteoroloji uyardı! 23 mart hava durumu | 23 Mart hava nasıl olacak?

22 Mart 2018 22:35

23 mart hava nasıl olacak? 23 mart hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada yarın batı ve iç bölgelerimizde kuvvetli rüzgar bekleneceği bildirildi. Peki 

Meteorolojiden yapılan açıklama şöyle:

Yarın (Cuma) batı ve iç bölgelerimizde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarın, Marmara’nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli), Göller Yöresi (Isparta ve Burdur), İç Anadolu bölge geneli ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu) zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgar Hızı Sınıflandırması

Kuvvetli Rüzgar 10,8 - 17,1 m/sec ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/saat
Fırtına 17,2 - 20,7 m/sec ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/saat
Kuvvetli Fırtına 20,8 - 24,4 m/sec ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/saat
Tam Fırtına 24,5 – 28,4 m/sec ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/saat

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç