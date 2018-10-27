Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Van'ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ve güneyinde yer yer sis ve pus, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 15

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 21

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 23

İzmir: Az bulutlu ve açık 23

Adana: Parçalı ve az bulutlu 25

Antalya: Az bulutlu ve açık 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20

Trabzon: Çok bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 7

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18