Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çarşamba gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği, yağışların kar, yarın Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği, Erzincan ve Erzurum’un güney, Ağrı’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı, yağışın bölgenin batı kesimlerinde cuma gece saatlerine, diğer kesimlerde cumartesi gece saatlerine kadar aralıklı olarak devam edeceği bildirilmiştir. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamaların, buzlanma, don olayı, tipi, düşük görüş mesafesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Özge Bozo