Meteoroloji uyardı! İstanbul'a kar geliyor |14 Ocak Pazar yurtta hava durumu

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları ve zamanla Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli olarak, Marmara'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Ege kıyıları ve zamanla Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/sa), Marmara'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 1

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri yerel olmak üzere hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

İzmir: Parçalı bulutlu 10

Adana: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 14

Antalya: Parçalı bulutlu 16

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı 1

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 11