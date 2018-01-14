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Meteoroloji uyardı! İstanbul'a kar geliyor |14 Ocak Pazar yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimler ile Trakya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İstanbul'da da kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! İstanbula kar geliyor |14 Ocak Pazar yurtta hava durumu

14 Ocak 2018 09:26

 Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları ve zamanla Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli olarak, Marmara'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Ege kıyıları ve zamanla Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/sa), Marmara'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 1
İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri yerel olmak üzere hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
İzmir: Parçalı bulutlu 10
Adana: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 14
Antalya: Parçalı bulutlu 16
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10
Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı 1
Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 11 

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Etiketler: kar, Meteoroloji

 

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