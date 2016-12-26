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Meteoroloji uyardı: İstanbul'a kar geliyor!

Meteoroloji'nin yaptığı beş günlük değerlendirmeye göre bugünden itibaren yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı beklenirken, çarşamba gününden itibaren ise kar yağışı İstanbul'da da görülecek.

Meteoroloji uyardı: İstanbula kar geliyor!

26 Aralık 2016 07:46

Yapılan son değerlendirmelere göre, 26.12.2016 Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışlarının Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede, yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Meteoroloj Genel Müdürlüğü'nün yaptığı beş günlük hava tahminine göre bugünden itibaren yurdun büyük bölümünde kar yağışı beklenirken, Çarşamba günü İstanbul'da karla karışık yağmur, Perşembe günü ise kar yağışı bekleniyor.

Etiketler: İstanbul, İstanbul kar, Meteoroloji


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