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Meteoroloji uyardı! Kar geliyor |3 Mart Cumartesi yurtta hava durumu

Meteoroloji'den 3 ile kar uyarısı yapıldı. Erzurum, Ağrı ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Kar geliyor |3 Mart Cumartesi yurtta hava durumu

03 Mart 2018 08:49

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Aksaray, Bingöl, Muş, Erzurum, Ağrı ile Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ve Samsun çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum, Ağrı ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç Kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 15
İstanbul: Parçalı çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 16
İzmir: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 19
Antalya: Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karlakarışık yağmur yüksekleri kar yağışlı 4
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 16  

Etiketler: kar, Meteoroloji

 

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