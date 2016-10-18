Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı olması öngörülüyor. Sıcaklığın 2 ila 4 derece düşeceği bölgede, rüzgarın kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

“Doğu’da sobalar kuruldu, kış hazırlığı başladı”

Erzurum’da havaların soğumasıyla birlikte kış kendini iyice hissettirirken soba ve kaloriferlerde yanmaya başladı. Vatandaşlar karbonmonoksit zehirlenmelerine tedbir olması adına bacalarını ve soba borularını temizlemek için çatılara çıktı. 75 yaşındaki Naime Diler isimli kadının çatıda soba borularını temizlemesi ise objektiflere yansıdı. Çatıda soba borularını temizleyerek kışa hazırlık yaptığını ifade eden Naime Diler, “Doğu’da kış daha sert geçiyor. Havalar soğuk artık akşamları üşüyoruz. Sobanın tıkanmaması için çatıda boruları temizliyorum.” dedi.

Öte yandan kış aylarının gelmesiyle birlikte artan yakıt faturalarının, dar gelirli vatandaşların çilesi haline gelmemesi, ısınma masraflarını en aza indirmenin yolları hakkında bilgi veren uzmanlar, aynı zamanda soba zehirlenmelerine karşı da vatandaşları uyardılar.

Ahmet Akbuğa - Doğa Alca