Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kritik uyarıda, "Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava sebebiyle bu gece saatlerinden Perşembe günü sabah saatlerine kadar Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde (Gümüşhane, Bayburt ve Artvin ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç ve yüksek kesimlerinde); yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Perşembe günü öğle saatlerine kadar Doğu Anadolu’nun kuzeyinde (Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı’da) yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) beklenmektedir. Kar yağışının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Orta Karadeniz Kıyıları ile Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Uyarısı!

Karadeniz bölgesinde aralıklarla devam eden yağışların; bu gece saatlerinden itibaren kuvvetlenerek Çarşamba günü Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz’de, Perşembe günü sabah saatlerine kadar ise Doğu Karadeniz’in doğusunda çok kuvvetli olması; metrekareye Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon’un batısında 30-60 kg, Trabzon’un doğusu, Rize il geneli ile Artvin’in kıyı ilçelerinde 100 kg ve üzerinde yağış bırakması beklenmektedir. Yağış sonucu meydana gelebilecek su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Batı Akdeniz ile Güney Ege'nin güneyinde Fırtına Bekleniyor!

Batı Akdeniz ile Güney Ege'nin güneyinde bugün (15.11.2016-Salı) akşam saatlerinden sonra rüzgarın kuvvetini artırarak, kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın; Perşembe günü (17.11.2016) sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.