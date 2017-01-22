Diğer
Kategoriler

Meteoroloji uyardı! Kar geri geliyor...

Meteoroloji uyardı, kar yeniden geliyor.

Meteoroloji uyardı! Kar geri geliyor...

22 Ocak 2017 16:40

Salı gününden itibaren yurt genelinde yeni bir yağışlı sistem etkili olacak. İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının salı günü batı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor. Perşembe günü kar bekleniyor.

İSTANBUL'DA PERŞEME GÜNÜ KAR VAR

Soğuk havayla beraber kar gelecek. Yağışlar kıyı kesimlerde sağanak yağmur şeklinde gerçekleşecek.Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur şeklinde etkili olması beklenen yağışlar perşembe günü kara dönüşecek. Kar yağışının pazar gününe kadar etkili olması tahmin ediliyor. Çarşamba günün itibaren yağışlar yurt genelinde etkili olacak. Ankara'da ise çarşamba gününden itibaren yağmaya başlayacak karın cumartesi gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor. 

Etiketler: kar, Meteoroloji


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!