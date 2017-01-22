Salı gününden itibaren yurt genelinde yeni bir yağışlı sistem etkili olacak. İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının salı günü batı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor. Perşembe günü kar bekleniyor.

İSTANBUL'DA PERŞEME GÜNÜ KAR VAR

Soğuk havayla beraber kar gelecek. Yağışlar kıyı kesimlerde sağanak yağmur şeklinde gerçekleşecek.Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur şeklinde etkili olması beklenen yağışlar perşembe günü kara dönüşecek. Kar yağışının pazar gününe kadar etkili olması tahmin ediliyor. Çarşamba günün itibaren yağışlar yurt genelinde etkili olacak. Ankara'da ise çarşamba gününden itibaren yağmaya başlayacak karın cumartesi gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.