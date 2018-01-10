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Meteoroloji uyardı: 'Sonunda kar geliyor'

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, “Sonunda kar geliyor” uyarısı yaparken, Samsun Büyükşehir Belediyesi ise kar yağışı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. İl genelinde karla mücadele çalışmalarına bu yıl 217 iş makinesi ile 320 personel katılacak.

Meteoroloji uyardı: Sonunda kar geliyor

10 Ocak 2018 14:10

Meteorolojik uyarıları dikkate alarak tüm ilçelerde gerekli hazırlıklarını tamamlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, ekiplerini de teyakkuzda bekletiyor. Bunun için belediye, 47 greyder, 16 dozer, 30 loder, 50 traktör beko, 19 kamyon, 26 kar bıçaklı kamyon, 20 mini case, 9 solüsyon tankı ile birlikte toplamda 217 iş makinesi ile 217 operatör ve 103 işçi ile toplamda 320 personeli görev yerlerinde hazır tutuyor. 

17 ilçede 4 bin 522 kilometrelik yol ağında yürütülecek karla mücadele çalışmaları kapsamında yolların buzlanmasını önleyecek solüsyonu kendi tesisinde üreten Büyükşehir Belediyesi, solüsyonu havalimanları, köprüler, tüneller, viyadükler, bulvarlar, caddeler gibi zeminlerde kullanacak. 

Karla mücadelede aldıkları tedbirlerle geçmiş yıllarda başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Çam, hazırlıklarla ilgili bilgi verdi. Karla mücadele çalışmaları çerçevesinde 17 ilçede refüj mahalleri oluşturduklarını ifade eden Çam, “Bütün bölgelerimizde karla mücadele araçları konuşlandırıldı. İlçelerimizin en yüksek tepesine, en yüksek geçiş noktasına akaryakıt tanklarımızı yerleştirdik. Buralardaki çalışmalarımız için emanet iş makineleri dışında müteahhitlerimizin makinelerini de kullanacağız” açıklamasında bulundu. 

Karla mücadelede yaşanan aksaklıkları önlemek için de uyarılarda bulunan Fen işleri Daire Başkanı Çam, “Yoğun kar yağışı başlamadan önce diyaliz hastalarının ve hamile kardeşlerimizin önceden belirlenip ilgili hastanelere getirilmesi önem arz etmektedir. Sürücüler araçlarında mutlaka kar lastiği kullanmalı, özelikle yoğun kar yağışı olan bölgelerde ve buzlu kesimlerde zincirsiz araçlarla trafiğe çıkılmamalıdır. Asılsız ihbarlar yapmamalıyız. Bazen vatandaşlarımız kendi yollarını açtırabilmek için asılsız ihbarlar bildirmektedir. Bu da bizim daha öncelikli yerlere ulaşmamızı geciktirmektedir” dedi. 

Çağrı merkezine gelen ihbar ve taleplerin öncelikle sorumlu kuruluşa iletileceği bilgisini veren Daire Başkanı Çam, “Yollarda önceliğimiz ana grup yolları ve ana arterleri açmak olup daha sonra mahalle yollarını ulaşıma açabilmektir. İlçe belediyeleri de karla mücadele çalışmaları kapsamında özellikle kendi sorumluluk alanındaki mahalle ulaşım yollarında gerekli çalışmayı yapmalı, her ihbar yapan vatandaşımızı Büyükşehir Belediyesine yönlendirmemelidir. Su sayaçlarında yaşanabilecek olan don vb. olumsuzluklara karşı abonelerimizin ve tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasında fayda vardır. Özellikle yoğun kar yağışının olduğu günlerde halkımız, toplu taşıma araçlarını kullanmalıdır” ifadelerini kullandı. 

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, “Sonunda kar geliyor. Orta Karadeniz Bölgesi’nde Cuma gününden itibaren yağış bekliyoruz. Yağışlar yağmur şeklinde başlayacak ve Cumartesi öğleden sonra bölgenin iç kesimler ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kara dönüşürken diğer kıyı kesimlerde karla karışık yağmura dönecek” denildi.  

 

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