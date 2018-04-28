Meteoroloji uyardı! Yağış geliyor |28 Nisan Cumartesi yurtta hava durumu

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, Marmara, Karadeniz bölge geneli ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 5 derece azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 26

İstanbul: Az bulutlu 24

İzmir: Parçalı bulutlu 31

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28

Antalya: Parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimlerinin (Elmalı, Korkuteli) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20