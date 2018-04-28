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Meteoroloji uyardı! Yağış geliyor |28 Nisan Cumartesi yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu, Aydın, Muğla, Denizli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya ve Burdur'un batı kesimlerinin (Elmalı, Korkuteli, Yeşilova, Karamanlı, Tefenni, Gölhisar, Çavdır, Altınyayla) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı! Yağış geliyor |28 Nisan Cumartesi yurtta hava durumu

28 Nisan 2018 09:01

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, Marmara, Karadeniz bölge geneli ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 5 derece azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. 

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı bulutlu 26
İstanbul: Az bulutlu 24
İzmir: Parçalı bulutlu 31
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28
Antalya: Parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimlerinin (Elmalı, Korkuteli) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20
Trabzon: Parçalı bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu 19
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20  

 

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