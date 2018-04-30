Meteoroloji uyardı! Yağış geliyor |30 Nisan Pazartesi yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Adana'nın kuzey ve doğu çevreleri, Antalya ve Burdur'un batısı, Manisa, Denizli, Balıkesir'in güneydoğusu ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri,Şırnak, Bitlis ve Muş çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz kıyı kesimleri ile Marmara'nın kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 25

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çevreleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri (Elmalı, Korkuteli) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu 18

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27