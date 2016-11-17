Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bu geceden başlayarak önümüzdeki 3 gün boyunca gece ve sabah saatlerinde Akdeniz Bölgesi'nin kuzey ve yüksek kesimlerinde (Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli, Aladağ, Çamlıyayla, Afşin, Andırın, Nurhak, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun ve Nurhak) hafif ve orta kuvvette zirai don olayının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, tarımsal faaliyetler ve seracılık ile uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.