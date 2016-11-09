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Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya, Isparta, Burdur ile Muğla için kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

09 Kasım 2016 13:59

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın kuzeyi (Aksu-Serik ilçelerinin kuzeyi ve İbradı) ile Burdur ve Isparta'nın güneyinde (Çeltikçi, Bucak, Ağlasun, Eğirdir, Aksu, Sütçüler) gece yarısından itibaren kuvvetli rüzgarla sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olması bekleniyor. Muğla genelinde de akşamdan itibaren kuvvetli rüzgarla sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, meydana gelebilecek sel, su baskını, taşkın, hortum, dolu ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. 


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