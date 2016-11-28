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Meteoroloji'den 4 il için yağış ve ani sel uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla illeri için şiddetli yağış ve sel uyarısında bulundu.

Meteorolojiden 4 il için yağış ve ani sel uyarısı

28 Kasım 2016 17:16

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Antalya genelinde bu akşam saatlerinden sonra başlaması beklenen yağışların, yarın sabah saatlerinde şiddetleneceği belirtildi. Açıklama şöyle devam etti:
“Yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya merkez ile Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Serik, çarşamba sabah saatlerinde de Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde metrekareye 100 kilogram ve üzeri yağış düşmesi bekleniyor. Isparta ve Burdur genelinde bugün akşam saatlerinde başlayacak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli (metrekareye 50-75 kilogram yağış) beklenmekte. Muğla genelinde ise bugün öğleden sonra başlayacak yağışların akşam saatlerinden itibaren şiddetlenerek metrekareye 76-100 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.”

Açıklamada, yağışla birlikte rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (saatte 50-80 kilometre) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ilçelerinde de karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması beklendiğinden, ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerektiği uyarısında bulunuldu. 

Etiketler: Meteoroloji, yağmur


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