Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, 4 il için zirai don uyarısı yaparken, Bingöl merkez ile Tunceli’nin iki ilçesinde kar yağışı duyurusu yaptı. Merkez tarafından yapılan açıklamada, ”Bingöl, Tunceli, Elazığ ve Malatya'nın yüksek kesimlerinde orta kuvvette zirai don riski bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı zirai faaliyet ve seracılıkla uğraşan vatandaşlarımızın don olayına karşı tedbirli, dikkatli olmaları gerekmektedir. Bingöl merkez de yer yer kuvvetli karla karışık yağmur, ilçelerinde ise yer yer kuvvetli kar yağışına dönüşmesi beklenmektedir. Ayrıca Tunceli'nin Pülümür ve Ovacık ilçelerinde yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek don, buzlanmalara karşı dikkatli olunmalıdır” denildi.

Gün boyu Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Tunceli’de havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını aktaran merkez, rüzgarın da orta kuvvette eseceğini bildirdi.

Halil İbrahim Varlı

