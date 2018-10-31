Meteorolojiden 5 il için don ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın Adıyaman'da açık, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir.Gündüz sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ile 3 derece santigrat üzerinde, gece sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.Rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette; yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir"denildi.

Bölge genelinin yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve donun etkili olacağını aktaran merkez, görülecek pus, buzlanma ve don nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını önerdi