İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meteorolojiden 5 il için don ve buzlanma uyarısı

Meteorolojiden 5 il için don ve buzlanma uyarısı
Meteorolojiden 5 il için don ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'ın yüksek kesimlerinde buzlanma ve donun etkili olacağını bildirdi.

Meteorolojiden 5 il için don ve buzlanma uyarısı - Foto Galeri

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın Adıyaman'da açık, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir.Gündüz sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ile 3 derece santigrat üzerinde, gece sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.Rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette; yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir"denildi. 

Bölge genelinin yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve donun etkili olacağını aktaran merkez, görülecek pus, buzlanma ve don nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını önerdi 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.