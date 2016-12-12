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Meteorolojiden 5 il için kar uyarısı

Meteoroloji Müdürlüğü, 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteorolojiden 5 il için kar uyarısı

12 Aralık 2016 15:11

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, " Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre bugün akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kar, kıyılarda yağmur şeklinde başlayacak yağışların, yarın akşam saatlerinden itibaren kıyılarda da karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği tahmin edilmektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca Karabük, Düzce, Bolu, Bartın ve Zonguldak kuvvetli olarak 10-20 cm, yüksek kesimlerde 20-50 cm kar örtüsü yapacağı tahmin edildiğinden vatandaşların meydana gelebilecek buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde kar yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. 

Yasin Erdem
 

Etiketler: kar yağışı, Meteoroloji


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