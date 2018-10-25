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Meteorolojiden 5 il için kuvvetli çok yağış uyarısı!

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli çok yağış uyarısı!
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli çok yağış uyarısı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da çok kuvvetli ve kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölgemizde havanın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Adıyaman, Tunceli, Bingöl çevrelerinde çok kuvvetli, Elazığ ve Malatya'nın güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ile 3 derece altında olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden orta yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor"denildi. 

Uyarıda da bulunan merkezin açıklamasında," Yağışların Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli ve metre kareye 51 ile 75 kilogram olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerekmektedir. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır"ifadelerine de yer verildi.  

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