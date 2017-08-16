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Meteorolojiden 5 il için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteorolojiden 5 il için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

16 Ağustos 2017 10:12

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemiz genelinde havanın parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte 2 ile 3 derece civarında düşmesi beklenmektedir"denildi.

Değişik yönlerden hafif kuvvette rüzgar beklendiğini de bildiren merkez, yağış öncesi ve yağış anında ise kuzeyli yönlerden rüzgarın kuvvetli eseceği konusunda uyardı. 

Zafer Demirbaş


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