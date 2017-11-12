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Meteorolojiden 5 il için sis ve pus uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, 5 il için sis ve pus uyarısında bulundu.

Meteorolojiden 5 il için sis ve pus uyarısı

12 Kasım 2017 10:51

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Elazığ, Malatya,Adıyaman, Tunceli ve Bingöl genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediği bildirildi.

Rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette, yer yer orta kuvvette esmesi beklendiğini de aktaran merkez, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. 

Kamil Cankılıç

Etiketler: 5 il, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü

 

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