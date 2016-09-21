Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Bugün saat: 10.00-18.00 arasında Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan ve Ağrı’ da kuvvetli rüzgar (38-88 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına beklenmektedir. Meteorolojik uyarı doğrultusunda; meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi oluşabilecek riskler, ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Meydana gelen herhangi bir olumsuzluk durumunda vatandaşlarımızın 112 acil çağrı merkezine bildirmeleri gerekmektedir.”