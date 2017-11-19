Diğer
Kategoriler

Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, 5 il için yağmur, bazı ilçeler için ise karla karışık yağmur uyarısında bulundu.

Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

19 Kasım 2017 22:28

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, Malatya ve Elazığ'da akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu daha sonra çok bulutlu, Adıyaman,Tunceli ve Bingöl'de aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Tunceli'nin Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçeleriyle Bingöl'ün Yayladere, Yedisu, Kığı, Adaklı, Karlıova ve Solhan ilçelerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçmesi beklenmektedir"denildi.

Hava sıcaklığının 2-3 derece düşmesi beklendiğini de aktaran merkez, rüzgarın ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Malatya'da yer yer kuvvetli eseceğini bildirdi.

Kamil Cankılıç
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç