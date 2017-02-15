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Meteoroloji'den Akdeniz ve Güney Ege’de fırtına uyarısı

Meteorolojiden Akdeniz ve Güney Ege'de denizde fırtına beklendiği uyarısı yapılarak, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Meteorolojiden Akdeniz ve Güney Egede fırtına uyarısı

15 Şubat 2017 13:46

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz'de rüzgar bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde, saatteki hızının zaman zaman 75 kilometreye ulaşacağı fırtına ve batısında ise 7 ila 9 kuvvetinde ve yer yer saatte 90 kilometreye ulaşacak kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de ise rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Güney Ege’deki fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililer, deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı ilgililerin dikkatli olmalarını istedi. 

Etiketler: fırtına, Meteoroloji


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